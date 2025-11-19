DAX23.163 -0,1%Est505.542 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,85 -7,5%Nas22.447 +0,1%Bitcoin77.164 -3,7%Euro1,1526 -0,5%Öl63,53 -2,0%Gold4.076 +0,2%
Kursverlauf

Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Mittwochabend auf rotem Terrain

19.11.25 20:23 Uhr
Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Mittwochabend auf rotem Terrain

Die Aktie von Walt Disney gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Walt Disney-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 105,21 USD.

Um 20:08 Uhr rutschte die Walt Disney-Aktie in der New York-Sitzung um 1,0 Prozent auf 105,21 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte Walt Disney-Aktie bei 104,83 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 106,08 USD. Zuletzt wechselten via New York 438.057 Walt Disney-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 124,67 USD erreichte der Titel am 01.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Walt Disney-Aktie 18,50 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 80,10 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Derzeit notiert die Walt Disney-Aktie damit 31,35 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Walt Disney-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,29 USD belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Walt Disney-Aktie bei 138,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Walt Disney am 13.11.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,73 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,25 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 22,49 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 22,45 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 11.02.2026 dürfte die Q1 2026-Bilanz von Walt Disney veröffentlicht werden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Walt Disney-Aktie in Höhe von 6,61 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Walt Disney

DatumRatingAnalyst
13.11.2025Walt Disney OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.08.2025Walt Disney KaufenDZ BANK
06.08.2025Walt Disney BuyUBS AG
07.05.2025Walt Disney KaufenDZ BANK
08.08.2024Walt Disney KaufenDZ BANK
