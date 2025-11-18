Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney verteuert sich am Dienstagabend

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Walt Disney. Zuletzt konnte die Aktie von Walt Disney zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,2 Prozent auf 105,95 USD.

Die Walt Disney-Aktie konnte um 20:08 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 105,95 USD. Die Walt Disney-Aktie legte bis auf 107,06 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 105,11 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 577.076 Walt Disney-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 124,67 USD erreichte der Titel am 01.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 17,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 80,10 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 24,39 Prozent würde die Walt Disney-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,28 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 138,00 USD je Walt Disney-Aktie an.

Am 13.11.2025 äußerte sich Walt Disney zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,73 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,25 USD je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Walt Disney in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,20 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 22,49 Mrd. USD im Vergleich zu 22,45 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Walt Disney dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 11.02.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Walt Disney-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 6,60 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel Walt Disney-Aktie: So viel Verlust hätte eine Walt Disney-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Disney-Aktie tiefrot: Gewinnsprung beim Mickey-Maus-Konzern - Erwartungen jedoch verfehlt

Ausblick: Walt Disney mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal