Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Nachmittag stärker

Walt Disney im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Walt Disney. Das Papier von Walt Disney konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,5 Prozent auf 106,26 USD.

Die Walt Disney-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 106,26 USD. Die Walt Disney-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 106,54 USD. Bei 105,11 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 197.152 Walt Disney-Aktien.

Bei einem Wert von 124,67 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2025). Gewinne von 17,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 80,10 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,62 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Walt Disney-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,28 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 138,00 USD.

Am 13.11.2025 legte Walt Disney die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,73 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,25 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22,49 Mrd. USD – ein Plus von 0,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Walt Disney 22,45 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 11.02.2026 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der Walt Disney-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 6,60 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

