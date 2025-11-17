DAX23.591 -1,2%Est505.641 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,16 -3,5%Nas22.708 -0,8%Bitcoin79.200 -2,6%Euro1,1588 -0,3%Öl64,05 -0,4%Gold4.041 -1,0%
Blick auf Walt Disney-Kurs

Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Montagabend im Plus

17.11.25 20:23 Uhr
Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Montagabend im Plus

Die Aktie von Walt Disney gehört am Montagabend zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Walt Disney konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 106,02 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Walt Disney
91,84 EUR 0,58 EUR 0,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 106,02 USD zu. Bei 107,63 USD erreichte die Walt Disney-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 105,80 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden heute 665.884 Walt Disney-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 124,67 USD. Dieser Kurs wurde am 01.07.2025 erreicht. Gewinne von 17,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 80,10 USD ab. Mit Abgaben von 24,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 1,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,21 USD je Walt Disney-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 138,00 USD für die Walt Disney-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Walt Disney am 13.11.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,73 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,25 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 22,49 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 22,45 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte Walt Disney am 11.02.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Walt Disney-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 6,58 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: s_buckley / Shutterstock.com

