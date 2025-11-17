Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney verteuert sich am Nachmittag

Kurs der Walt Disney

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Walt Disney. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 106,64 USD zu.

Die Walt Disney-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 106,64 USD. Bei 107,13 USD erreichte die Walt Disney-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 105,80 USD. Bisher wurden heute 253.048 Walt Disney-Aktien gehandelt.

Bei 124,67 USD markierte der Titel am 01.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Walt Disney-Aktie derzeit noch 16,91 Prozent Luft nach oben. Bei 80,10 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Walt Disney-Aktie damit 33,13 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Walt Disney-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,21 USD belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 138,00 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Walt Disney am 13.11.2025 vor. In Sachen EPS wurden 0,73 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Walt Disney 0,25 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 22,49 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 22,45 Mrd. USD umgesetzt.

Am 11.02.2026 dürfte die Q1 2026-Bilanz von Walt Disney veröffentlicht werden.

Experten taxieren den Walt Disney-Gewinn für das Jahr 2026 auf 6,58 USD je Aktie.

