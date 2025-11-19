DAX23.239 +0,3%Est505.561 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,19 -4,8%Nas22.537 +0,5%Bitcoin77.778 -3,0%Euro1,1542 -0,3%Öl63,43 -2,1%Gold4.078 +0,2%
Aktie im Blick

Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Mittwochnachmittag mit Aufschlag

19.11.25 16:08 Uhr
Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Mittwochnachmittag mit Aufschlag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Walt Disney. Im New York-Handel gewannen die Walt Disney-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Walt Disney
91,48 EUR 0,09 EUR 0,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Walt Disney-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 107,37 USD. Im Tageshoch stieg die Walt Disney-Aktie bis auf 107,59 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 106,08 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 170.581 Walt Disney-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.07.2025 bei 124,67 USD. Mit einem Zuwachs von 16,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 80,10 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,40 Prozent.

Nachdem Walt Disney seine Aktionäre 2025 mit 1,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,29 USD je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die Walt Disney-Aktie im Durchschnitt mit 138,00 USD.

Walt Disney ließ sich am 13.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,73 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,25 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22,49 Mrd. USD – ein Plus von 0,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Walt Disney 22,45 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Walt Disney-Bilanz für Q1 2026 wird am 11.02.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Walt Disney im Jahr 2026 6,61 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel Walt Disney-Aktie: So viel Verlust hätte eine Walt Disney-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Disney-Aktie tiefrot: Gewinnsprung beim Mickey-Maus-Konzern - Erwartungen jedoch verfehlt

Ausblick: Walt Disney mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Bildquellen: s_buckley / Shutterstock.com

Analysen zu Walt Disney

DatumRatingAnalyst
13.11.2025Walt Disney OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.08.2025Walt Disney KaufenDZ BANK
06.08.2025Walt Disney BuyUBS AG
07.05.2025Walt Disney KaufenDZ BANK
08.08.2024Walt Disney KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
13.11.2025Walt Disney OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.08.2025Walt Disney KaufenDZ BANK
06.08.2025Walt Disney BuyUBS AG
07.05.2025Walt Disney KaufenDZ BANK
08.08.2024Walt Disney KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
09.11.2022Walt Disney Equal WeightBarclays Capital
14.05.2021Walt Disney market-performBernstein Research
19.04.2021Walt Disney market-performBernstein Research
12.02.2021Walt Disney market-performBernstein Research
13.10.2020Walt Disney Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
18.06.2018Walt Disney SellPivotal Research Group
09.01.2018Walt Disney SellPivotal Research Group
14.12.2017Walt Disney SellPivotal Research Group
20.01.2017Walt Disney UnderperformBMO Capital Markets
12.01.2017Walt Disney SellPivotal Research Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Walt Disney nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
