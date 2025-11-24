DAX23.239 +0,6%Est505.529 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,89 +1,4%Nas22.858 +2,6%Bitcoin76.981 +2,1%Euro1,1528 +0,1%Öl63,45 +1,5%Gold4.124 +1,4%
Fokus auf Aktienkurs

Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Abend billiger

24.11.25 20:23 Uhr
Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Abend billiger

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Walt Disney. Die Walt Disney-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Minus bei 102,67 USD.

Die Walt Disney-Aktie wies um 20:07 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 102,67 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Walt Disney-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 102,56 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 104,00 USD. Zuletzt wechselten 480.284 Walt Disney-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 124,67 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2025). Gewinne von 21,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 80,10 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Walt Disney-Aktie mit einem Verlust von 21,98 Prozent wieder erreichen.

Nach 1,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,36 USD je Walt Disney-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 138,00 USD an.

Walt Disney veröffentlichte am 13.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,73 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Walt Disney ein EPS von 0,25 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,20 Prozent auf 22,49 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 22,45 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte Walt Disney am 11.02.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Walt Disney-Gewinn in Höhe von 6,62 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Hohe Dividendenausschüttung: Qualitätsmerkmal oder Warnsignal?

Dow Jones 30 Industrial-Titel Walt Disney-Aktie: So viel Verlust hätte eine Walt Disney-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Disney-Aktie tiefrot: Gewinnsprung beim Mickey-Maus-Konzern - Erwartungen jedoch verfehlt

