Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Investoren trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von Walt Disney

24.11.25 16:10 Uhr
Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Investoren trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von Walt Disney

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Walt Disney. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 1,3 Prozent auf 102,90 USD.

Um 15:53 Uhr fiel die Walt Disney-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 102,90 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Walt Disney-Aktie bisher bei 102,89 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 104,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 192.639 Walt Disney-Aktien umgesetzt.

Bei 124,67 USD erreichte der Titel am 01.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 21,16 Prozent könnte die Walt Disney-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 80,10 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Walt Disney-Aktie 28,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,36 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Walt Disney-Aktie bei 138,00 USD.

Walt Disney gewährte am 13.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,73 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Walt Disney ein EPS von 0,25 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 22,49 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 22,45 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von Walt Disney wird am 11.02.2026 gerechnet.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Walt Disney ein EPS in Höhe von 6,62 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: s_buckley / Shutterstock.com

