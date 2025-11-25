Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney legt am Nachmittag zu

Walt Disney im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Walt Disney. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 102,85 USD zu.

Das Papier von Walt Disney konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,9 Prozent auf 102,85 USD. Der Kurs der Walt Disney-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 103,21 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 102,59 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 218.950 Walt Disney-Aktien.

Am 01.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 124,67 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Walt Disney-Aktie somit 17,51 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 80,10 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,12 Prozent.

Nach 1,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,36 USD je Walt Disney-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Walt Disney-Aktie wird bei 138,00 USD angegeben.

Am 13.11.2025 hat Walt Disney die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,73 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,25 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 22,49 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 22,45 Mrd. USD umgesetzt.

Walt Disney dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 11.02.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Walt Disney-Gewinn für das Jahr 2026 auf 6,62 USD je Aktie.

