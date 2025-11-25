DAX23.465 +1,0%Est505.574 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,47 -7,8%Nas22.897 +0,1%Bitcoin74.478 -2,8%Euro1,1580 +0,5%Öl62,57 -1,3%Gold4.132 -0,1%
Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Dienstagabend auf grünem Terrain

25.11.25 20:23 Uhr
Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Dienstagabend auf grünem Terrain

Die Aktie von Walt Disney gehört am Dienstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Walt Disney konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,3 Prozent auf 103,28 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Walt Disney
89,49 EUR 0,62 EUR 0,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im New York-Handel gewannen die Walt Disney-Papiere um 20:07 Uhr 1,3 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Walt Disney-Aktie bei 103,90 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 102,59 USD. Bisher wurden via New York 544.249 Walt Disney-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (124,67 USD) erklomm das Papier am 01.07.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,71 Prozent über dem aktuellen Kurs der Walt Disney-Aktie. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 80,10 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 22,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 1,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,36 USD je Walt Disney-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 138,00 USD an.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Walt Disney am 13.11.2025. Walt Disney hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,73 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,25 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 22,49 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 0,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 22,45 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte Walt Disney am 11.02.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 6,62 USD je Walt Disney-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Bildquellen: chrisdorney / Shutterstock.com

