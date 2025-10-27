Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Montagabend fester

So entwickelt sich Walt Disney

Die Aktie von Walt Disney zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Walt Disney legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,5 Prozent auf 112,20 USD.

Um 20:08 Uhr stieg die Walt Disney-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 112,20 USD. Bei 112,58 USD erreichte die Walt Disney-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 111,98 USD. Der Tagesumsatz der Walt Disney-Aktie belief sich zuletzt auf 422.700 Aktien.

Am 01.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 124,67 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,11 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 80,10 USD. Der derzeitige Kurs der Walt Disney-Aktie liegt somit 40,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,887 USD. Im Vorjahr hatte Walt Disney 0,750 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 138,00 USD.

Walt Disney gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,92 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,43 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Walt Disney in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,30 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 23,58 Mrd. USD im Vergleich zu 23,05 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Am 13.11.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 12.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 5,87 USD je Aktie belaufen.

