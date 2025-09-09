DAX23.627 -0,4%ESt505.358 -0,2%Top 10 Crypto15,80 +2,7%Dow45.511 -0,4%Nas21.945 +0,3%Bitcoin97.196 +2,0%Euro1,1715 ±0,0%Öl67,61 +1,6%Gold3.647 +0,6%
DAX letztlich im Minus -- Apple präsentiert neues iPhone -- Oracle verfehlt Prognosen
DroneShield-Aktie im Blick: Anlegervertrauen nach verpasstem Millionenauftrag auf dem Prüfstand
Klarna setzt Ausgabepreis für IPO fest - über eine Milliarde Dollar an Einnahmen
Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Mittwochnachmittag mit Kursplus

10.09.25 16:11 Uhr
Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Mittwochnachmittag mit Kursplus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Drägerwerk. Die Drägerwerk-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 66,90 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Drägerwerk-Papiere um 15:48 Uhr 0,9 Prozent. Bei 67,30 EUR markierte die Drägerwerk-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 66,40 EUR. Der Tagesumsatz der Drägerwerk-Aktie belief sich zuletzt auf 6.961 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.06.2025 bei 73,10 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Drägerwerk-Aktie 9,27 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 22.11.2024 auf bis zu 42,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,92 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 2,03 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,83 EUR je Drägerwerk-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 82,67 EUR.

Am 29.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,61 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,43 EUR erwirtschaftet worden. Mit einem Umsatz von 779,99 Mio. EUR, gegenüber 784,67 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,60 Prozent präsentiert.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2025 veröffentlicht. Am 29.10.2026 wird Drägerwerk schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Drägerwerk im Jahr 2025 5,97 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

TecDAX-Titel Drägerwerk-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Drägerwerk von vor 10 Jahren verloren

TecDAX-Wert Drägerwerk-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Drägerwerk von vor 5 Jahren angefallen

TecDAX-Wert Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Drägerwerk von vor 3 Jahren eingebracht

Analysen zu Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.

DatumRatingAnalyst
08.09.2025Drägerwerk HaltenDZ BANK
16.07.2025Drägerwerk BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
14.07.2025Drägerwerk HoldJefferies & Company Inc.
14.07.2025Drägerwerk BuyWarburg Research
17.06.2025Drägerwerk BuyWarburg Research
