Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk schiebt sich am Donnerstagvormittag vor

Die Aktie von Drägerwerk zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Drägerwerk-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

Das Papier von Drägerwerk konnte um 09:05 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 67,20 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Drägerwerk-Aktie bei 68,00 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 68,00 EUR. Von der Drägerwerk-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 60 Stück gehandelt.

Am 10.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 73,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,78 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Drägerwerk-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 22.11.2024 auf bis zu 42,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 37,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,84 EUR. Im Vorjahr hatte Drägerwerk 2,03 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 82,67 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Drägerwerk am 29.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,61 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,43 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,60 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 779,99 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 784,67 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Drägerwerk wird am 29.10.2025 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,97 EUR je Aktie in den Drägerwerk-Büchern.

