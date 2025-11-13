DAX24.065 -1,3%Est505.745 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,77 +1,2%Nas23.003 -1,7%Bitcoin87.067 -0,6%Euro1,1642 +0,4%Öl63,13 +0,7%Gold4.210 +0,3%
Blick auf Aktienkurs

Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk gewinnt am Donnerstagnachmittag an Boden

13.11.25 16:08 Uhr
Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk gewinnt am Donnerstagnachmittag an Boden

Die Aktie von Drägerwerk zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 3,4 Prozent auf 70,70 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Draegerwerk AG & Co. KGaA
59,80 EUR -0,40 EUR -0,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,4 Prozent auf 70,70 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Drägerwerk-Aktie bis auf 70,70 EUR. Mit einem Wert von 68,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 8.407 Drägerwerk-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 77,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.10.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,04 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 42,20 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 40,31 Prozent würde die Drägerwerk-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 2,03 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,86 EUR je Drägerwerk-Aktie. Analysten bewerten die Drägerwerk-Aktie im Durchschnitt mit 84,67 EUR.

Am 29.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,92 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,79 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Drägerwerk im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,58 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 833,27 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 774,57 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Experten gehen davon aus, dass Drägerwerk im Jahr 2025 6,27 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.

DatumRatingAnalyst
31.10.2025Drägerwerk HoldJefferies & Company Inc.
08.09.2025Drägerwerk HaltenDZ BANK
16.07.2025Drägerwerk BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
14.07.2025Drägerwerk HoldJefferies & Company Inc.
14.07.2025Drägerwerk BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
16.07.2025Drägerwerk BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
14.07.2025Drägerwerk BuyWarburg Research
17.06.2025Drägerwerk BuyWarburg Research
06.06.2025Drägerwerk BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
02.05.2025Drägerwerk BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst
31.10.2025Drägerwerk HoldJefferies & Company Inc.
08.09.2025Drägerwerk HaltenDZ BANK
14.07.2025Drägerwerk HoldJefferies & Company Inc.
11.06.2025Drägerwerk HoldJefferies & Company Inc.
30.04.2025Drägerwerk HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
25.07.2024Drägerwerk UnderperformJefferies & Company Inc.
02.07.2024Drägerwerk UnderperformJefferies & Company Inc.
16.04.2024Drägerwerk UnderperformJefferies & Company Inc.
16.01.2024Drägerwerk UnderperformJefferies & Company Inc.
09.01.2024Drägerwerk UnderperformJefferies & Company Inc.

