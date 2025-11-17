Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Vormittag stärker

Aktie im Blick

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Drägerwerk-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Im XETRA-Handel gewannen die Drägerwerk-Papiere um 09:00 Uhr 0,4 Prozent. Bei 69,10 EUR erreichte die Drägerwerk-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 69,10 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Drägerwerk-Aktien beläuft sich auf 246 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.10.2025 bei 77,80 EUR. Gewinne von 12,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 22.11.2024 auf bis zu 42,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 38,93 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,86 EUR. Im Vorjahr erhielten Drägerwerk-Aktionäre 2,03 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 84,67 EUR für die Drägerwerk-Aktie aus.

Drägerwerk veröffentlichte am 29.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,92 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,79 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 833,27 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 774,57 Mio. EUR in den Büchern standen.

Von Analysten wird erwartet, dass Drägerwerk im Jahr 2025 6,27 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

