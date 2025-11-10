DAX23.930 +1,5%Est505.652 +1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,47 +4,7%Nas23.005 -0,2%Bitcoin91.755 +1,1%Euro1,1560 ±0,0%Öl63,71 ±0,0%Gold4.080 +2,0%
Notierung im Fokus

DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH gewinnt am Mittag

10.11.25 12:04 Uhr
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH gewinnt am Mittag

Die Aktie von DWS Group GmbH gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die DWS Group GmbH-Papiere zuletzt 2,4 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DWS Group GmbH & Co. KGaA
53,25 EUR 0,50 EUR 0,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von DWS Group GmbH nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:35 Uhr 2,4 Prozent auf 53,75 EUR. Die DWS Group GmbH-Aktie zog in der Spitze bis auf 53,90 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 53,45 EUR. Der Tagesumsatz der DWS Group GmbH-Aktie belief sich zuletzt auf 7.306 Aktien.

Am 03.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 56,65 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 5,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 35,40 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 34,14 Prozent würde die DWS Group GmbH-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,88 EUR. Im Vorjahr hatte DWS Group GmbH 2,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 54,05 EUR.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,53 EUR je DWS Group GmbH-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DWS Group GmbH-Aktie

MDAX-Titel DWS Group GmbH-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DWS Group GmbH von vor einem Jahr verdient

Oktober 2025: Analysten sehen Potenzial bei DWS Group GmbH-Aktie

Deutsche-Bank-Tochter DWS-Aktie zieht nach Gewinnsprung an

Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

DatumRatingAnalyst
05.11.2025DWS Group GmbHCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.11.2025DWS Group GmbHCo OutperformRBC Capital Markets
31.10.2025DWS Group GmbHCo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
29.10.2025DWS Group GmbHCo NeutralUBS AG
29.10.2025DWS Group GmbHCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
