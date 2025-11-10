DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH gewinnt am Mittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von DWS Group GmbH gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die DWS Group GmbH-Papiere zuletzt 2,4 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von DWS Group GmbH nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:35 Uhr 2,4 Prozent auf 53,75 EUR. Die DWS Group GmbH-Aktie zog in der Spitze bis auf 53,90 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 53,45 EUR. Der Tagesumsatz der DWS Group GmbH-Aktie belief sich zuletzt auf 7.306 Aktien.

Am 03.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 56,65 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 5,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 35,40 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 34,14 Prozent würde die DWS Group GmbH-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,88 EUR. Im Vorjahr hatte DWS Group GmbH 2,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 54,05 EUR.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,53 EUR je DWS Group GmbH-Aktie.

