ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für DWS auf 58 Euro - 'Outperform'
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für DWS (DWS Group GmbHCo) von 55 auf 58 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Mandeep Jagpal passte seine Schätzungen am Dienstagabend an die jüngsten Quartalszahlen der Deutsche-Bank-Tochter an. Seine Prognosen für den Vorsteuergewinn steigen bis 2027 im Schnitt um sechs Prozent./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 17:41 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 00:45 / EST
