ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für DWS auf 58 Euro - 'Outperform'

05.11.25 08:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
DWS Group GmbH & Co. KGaA
54,75 EUR -0,05 EUR -0,09%
Charts|News|Analysen


NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für DWS (DWS Group GmbHCo) von 55 auf 58 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Mandeep Jagpal passte seine Schätzungen am Dienstagabend an die jüngsten Quartalszahlen der Deutsche-Bank-Tochter an. Seine Prognosen für den Vorsteuergewinn steigen bis 2027 im Schnitt um sechs Prozent./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 17:41 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 00:45 / EST

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf DWS Group

