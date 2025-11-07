DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Freitagvormittag im Plus
Die Aktie von DWS Group GmbH gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die DWS Group GmbH-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 53,80 EUR.
Um 09:03 Uhr sprang die DWS Group GmbH-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 53,80 EUR zu. Die DWS Group GmbH-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 53,80 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 53,80 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 964 DWS Group GmbH-Aktien den Besitzer.
Am 03.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 56,65 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,30 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der DWS Group GmbH-Aktie. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 35,40 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR an DWS Group GmbH-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,88 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der DWS Group GmbH-Aktie wird bei 54,05 EUR angegeben.
In der DWS Group GmbH-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 4,53 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.11.2025
|DWS Group GmbHCo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.2025
|DWS Group GmbHCo Outperform
|RBC Capital Markets
|31.10.2025
|DWS Group GmbHCo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.2025
|DWS Group GmbHCo Neutral
|UBS AG
|29.10.2025
|DWS Group GmbHCo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
