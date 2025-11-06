DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Vormittag stabil

So entwickelt sich DWS Group GmbH

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von DWS Group GmbH. Kaum Ausschläge verzeichnete die DWS Group GmbH-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 53,70 EUR.

Bei der DWS Group GmbH-Aktie ließ sich um 09:05 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 53,70 EUR. Im Tageshoch stieg die DWS Group GmbH-Aktie bis auf 53,70 EUR. Die Abwärtsbewegung der DWS Group GmbH-Aktie ging bis auf 53,25 EUR. Mit einem Wert von 53,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 3.391 DWS Group GmbH-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 56,65 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.11.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,49 Prozent. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 35,40 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die DWS Group GmbH-Aktie mit einem Verlust von 34,08 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten DWS Group GmbH-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,88 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 54,05 EUR für die DWS Group GmbH-Aktie aus.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,53 EUR je DWS Group GmbH-Aktie belaufen.

