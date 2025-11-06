DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Vormittag stabil
Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von DWS Group GmbH. Kaum Ausschläge verzeichnete die DWS Group GmbH-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 53,70 EUR.
Bei der DWS Group GmbH-Aktie ließ sich um 09:05 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 53,70 EUR. Im Tageshoch stieg die DWS Group GmbH-Aktie bis auf 53,70 EUR. Die Abwärtsbewegung der DWS Group GmbH-Aktie ging bis auf 53,25 EUR. Mit einem Wert von 53,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 3.391 DWS Group GmbH-Aktien gehandelt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 56,65 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.11.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,49 Prozent. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 35,40 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die DWS Group GmbH-Aktie mit einem Verlust von 34,08 Prozent wieder erreichen.
Im Jahr 2024 erhielten DWS Group GmbH-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,88 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 54,05 EUR für die DWS Group GmbH-Aktie aus.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,53 EUR je DWS Group GmbH-Aktie belaufen.
