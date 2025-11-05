DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH verzeichnet am Vormittag Verluste
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von DWS Group GmbH. Die DWS Group GmbH-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 54,60 EUR ab.
Werte in diesem Artikel
Die DWS Group GmbH-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:00 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 54,60 EUR. In der Spitze büßte die DWS Group GmbH-Aktie bis auf 54,60 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 54,70 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 528 DWS Group GmbH-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 03.11.2025 auf bis zu 56,65 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der DWS Group GmbH-Aktie liegt somit 3,62 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,40 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 35,16 Prozent würde die DWS Group GmbH-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nachdem DWS Group GmbH seine Aktionäre 2024 mit 2,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,88 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die DWS Group GmbH-Aktie im Durchschnitt mit 53,53 EUR.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je DWS Group GmbH-Aktie in Höhe von 4,52 EUR im Jahr 2025 aus.
