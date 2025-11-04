DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Mittag mit Verlusten

So entwickelt sich DWS Group GmbH

Die Aktie von DWS Group GmbH gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die DWS Group GmbH-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,2 Prozent auf 54,50 EUR ab.

Die DWS Group GmbH-Aktie musste um 11:44 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,2 Prozent auf 54,50 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte DWS Group GmbH-Aktie bei 54,15 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 55,30 EUR. Bisher wurden heute 17.207 DWS Group GmbH-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (56,65 EUR) erklomm das Papier am 03.11.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,94 Prozent. Bei einem Wert von 35,40 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Derzeit notiert die DWS Group GmbH-Aktie damit 53,95 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

DWS Group GmbH-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,88 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 53,03 EUR aus.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je DWS Group GmbH-Aktie in Höhe von 4,52 EUR im Jahr 2025 aus.

