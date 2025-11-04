DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von DWS Group GmbH gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die DWS Group GmbH-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,7 Prozent auf 54,80 EUR.

Das Papier von DWS Group GmbH gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:50 Uhr ging es um 1,7 Prozent auf 54,80 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die DWS Group GmbH-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 54,15 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 55,30 EUR. Von der DWS Group GmbH-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 28.292 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 56,65 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.11.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DWS Group GmbH-Aktie 3,38 Prozent zulegen. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,40 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DWS Group GmbH-Aktie derzeit noch 35,40 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,88 EUR. Im Vorjahr erhielten DWS Group GmbH-Aktionäre 2,20 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 53,03 EUR für die DWS Group GmbH-Aktie.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem DWS Group GmbH-Gewinn in Höhe von 4,52 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DWS Group GmbH-Aktie

Oktober 2025: Analysten sehen Potenzial bei DWS Group GmbH-Aktie

Deutsche-Bank-Tochter DWS-Aktie zieht nach Gewinnsprung an

MDAX-Papier DWS Group GmbH-Aktie: So viel hätte eine Investition in DWS Group GmbH von vor 5 Jahren abgeworfen