Aktienkurs aktuell

04.11.25 16:08 Uhr
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von DWS Group GmbH gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die DWS Group GmbH-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,7 Prozent auf 54,80 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DWS Group GmbH & Co. KGaA
55,00 EUR -1,15 EUR -2,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von DWS Group GmbH gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:50 Uhr ging es um 1,7 Prozent auf 54,80 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die DWS Group GmbH-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 54,15 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 55,30 EUR. Von der DWS Group GmbH-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 28.292 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 56,65 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.11.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DWS Group GmbH-Aktie 3,38 Prozent zulegen. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,40 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DWS Group GmbH-Aktie derzeit noch 35,40 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,88 EUR. Im Vorjahr erhielten DWS Group GmbH-Aktionäre 2,20 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 53,03 EUR für die DWS Group GmbH-Aktie.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem DWS Group GmbH-Gewinn in Höhe von 4,52 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DWS Group GmbH-Aktie

Bildquellen: Olga P Galkina / Shutterstock.com

Nachrichten zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

DatumRatingAnalyst
31.10.2025DWS Group GmbHCo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
29.10.2025DWS Group GmbHCo NeutralUBS AG
29.10.2025DWS Group GmbHCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.10.2025DWS Group GmbHCo OutperformRBC Capital Markets
29.10.2025DWS Group GmbHCo HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
29.10.2025DWS Group GmbHCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.10.2025DWS Group GmbHCo OutperformRBC Capital Markets
07.10.2025DWS Group GmbHCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.07.2025DWS Group GmbHCo OutperformRBC Capital Markets
24.07.2025DWS Group GmbHCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
31.10.2025DWS Group GmbHCo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
29.10.2025DWS Group GmbHCo NeutralUBS AG
29.10.2025DWS Group GmbHCo HoldJefferies & Company Inc.
20.10.2025DWS Group GmbHCo HoldJefferies & Company Inc.
06.08.2025DWS Group GmbHCo NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
06.07.2022DWS Group GmbHCo UnderperformCredit Suisse Group
15.06.2022DWS Group GmbHCo UnderperformCredit Suisse Group
28.04.2022DWS Group GmbHCo UnderperformCredit Suisse Group
25.01.2022DWS Group GmbHCo UnderperformCredit Suisse Group
10.12.2019DWS Group GmbHCo VerkaufenDZ BANK

