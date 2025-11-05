DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Mittwochmittag billiger
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von DWS Group GmbH. Die DWS Group GmbH-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 54,40 EUR ab.
Das Papier von DWS Group GmbH befand sich um 11:45 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 54,40 EUR ab. Die DWS Group GmbH-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 54,30 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 54,70 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 8.639 DWS Group GmbH-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei einem Wert von 56,65 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.11.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,14 Prozent hinzugewinnen. Bei 35,40 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DWS Group GmbH-Aktie 34,93 Prozent sinken.
DWS Group GmbH-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,88 EUR aus. Analysten bewerten die DWS Group GmbH-Aktie im Durchschnitt mit 53,53 EUR.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,52 EUR je DWS Group GmbH-Aktie belaufen.
