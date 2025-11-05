DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Nachmittag mit Kursabschlägen

Aktienentwicklung

Die Aktie von DWS Group GmbH gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die DWS Group GmbH-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 54,00 EUR.

Die DWS Group GmbH-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 1,5 Prozent auf 54,00 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die DWS Group GmbH-Aktie bis auf 53,90 EUR. Bei 54,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der DWS Group GmbH-Aktie belief sich zuletzt auf 22.375 Aktien.

Bei 56,65 EUR erreichte der Titel am 03.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,91 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 35,40 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DWS Group GmbH-Aktie 34,44 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für DWS Group GmbH-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,88 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 53,53 EUR.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass DWS Group GmbH ein EPS in Höhe von 4,52 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DWS Group GmbH-Aktie

Oktober 2025: Analysten sehen Potenzial bei DWS Group GmbH-Aktie

Deutsche-Bank-Tochter DWS-Aktie zieht nach Gewinnsprung an

MDAX-Papier DWS Group GmbH-Aktie: So viel hätte eine Investition in DWS Group GmbH von vor 5 Jahren abgeworfen