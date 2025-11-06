DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Nachmittag stärker

Notierung im Fokus

Die Aktie von DWS Group GmbH zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die DWS Group GmbH-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 54,25 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die DWS Group GmbH-Papiere um 15:51 Uhr 1,0 Prozent. Die DWS Group GmbH-Aktie legte bis auf 54,50 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 53,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 31.533 DWS Group GmbH-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 03.11.2025 auf bis zu 56,65 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 4,42 Prozent Plus fehlen der DWS Group GmbH-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (35,40 EUR). Der aktuelle Kurs der DWS Group GmbH-Aktie ist somit 34,75 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

DWS Group GmbH-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,88 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 54,05 EUR an.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,53 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DWS Group GmbH-Aktie

MDAX-Titel DWS Group GmbH-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DWS Group GmbH von vor einem Jahr verdient

Oktober 2025: Analysten sehen Potenzial bei DWS Group GmbH-Aktie

Deutsche-Bank-Tochter DWS-Aktie zieht nach Gewinnsprung an