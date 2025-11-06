DAX23.727 -1,3%Est505.608 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,38 -6,8%Nas23.055 -1,9%Bitcoin87.516 -3,2%Euro1,1541 +0,4%Öl63,33 -0,4%Gold3.980 ±0,0%
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Nachmittag stärker

06.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von DWS Group GmbH zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die DWS Group GmbH-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 54,25 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DWS Group GmbH & Co. KGaA
53,60 EUR -0,10 EUR -0,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im XETRA-Handel gewannen die DWS Group GmbH-Papiere um 15:51 Uhr 1,0 Prozent. Die DWS Group GmbH-Aktie legte bis auf 54,50 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 53,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 31.533 DWS Group GmbH-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 03.11.2025 auf bis zu 56,65 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 4,42 Prozent Plus fehlen der DWS Group GmbH-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (35,40 EUR). Der aktuelle Kurs der DWS Group GmbH-Aktie ist somit 34,75 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

DWS Group GmbH-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,88 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 54,05 EUR an.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,53 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DWS Group GmbH-Aktie

Bildquellen: Olga P Galkina / Shutterstock.com

Nachrichten zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

DatumMeistgelesen
Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

DatumRatingAnalyst
05.11.2025DWS Group GmbHCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.11.2025DWS Group GmbHCo OutperformRBC Capital Markets
31.10.2025DWS Group GmbHCo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
29.10.2025DWS Group GmbHCo NeutralUBS AG
29.10.2025DWS Group GmbHCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
05.11.2025DWS Group GmbHCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.11.2025DWS Group GmbHCo OutperformRBC Capital Markets
29.10.2025DWS Group GmbHCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.10.2025DWS Group GmbHCo OutperformRBC Capital Markets
07.10.2025DWS Group GmbHCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
31.10.2025DWS Group GmbHCo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
29.10.2025DWS Group GmbHCo NeutralUBS AG
29.10.2025DWS Group GmbHCo HoldJefferies & Company Inc.
20.10.2025DWS Group GmbHCo HoldJefferies & Company Inc.
06.08.2025DWS Group GmbHCo NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
06.07.2022DWS Group GmbHCo UnderperformCredit Suisse Group
15.06.2022DWS Group GmbHCo UnderperformCredit Suisse Group
28.04.2022DWS Group GmbHCo UnderperformCredit Suisse Group
25.01.2022DWS Group GmbHCo UnderperformCredit Suisse Group
10.12.2019DWS Group GmbHCo VerkaufenDZ BANK

