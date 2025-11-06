DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Mittag mit Aufschlag

Blick auf DWS Group GmbH-Kurs

Die Aktie von DWS Group GmbH gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das DWS Group GmbH-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 54,00 EUR.

Die DWS Group GmbH-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:45 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 54,00 EUR. Die DWS Group GmbH-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 54,25 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 53,30 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 16.926 DWS Group GmbH-Aktien.

Am 03.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 56,65 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DWS Group GmbH-Aktie 4,91 Prozent zulegen. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 35,40 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 34,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem DWS Group GmbH seine Aktionäre 2024 mit 2,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,88 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 54,05 EUR für die DWS Group GmbH-Aktie aus.

In der DWS Group GmbH-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 4,53 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

