DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von DWS Group GmbH gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die DWS Group GmbH-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 52,70 EUR.

Die DWS Group GmbH-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:49 Uhr um 1,6 Prozent auf 52,70 EUR nach. Das Tagestief markierte die DWS Group GmbH-Aktie bei 52,50 EUR. Bei 53,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 19.537 DWS Group GmbH-Aktien umgesetzt.

Bei 56,65 EUR erreichte der Titel am 03.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 7,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 35,40 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,83 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten DWS Group GmbH-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,88 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der DWS Group GmbH-Aktie wird bei 54,05 EUR angegeben.

Den erwarteten Gewinn je DWS Group GmbH-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,53 EUR fest.

