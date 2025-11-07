DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Freitagmittag billiger

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von DWS Group GmbH. Die DWS Group GmbH-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 53,30 EUR.

Die Aktie verlor um 11:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 53,30 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die DWS Group GmbH-Aktie bis auf 53,20 EUR. Bei 53,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 10.057 DWS Group GmbH-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 56,65 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.11.2025). Der derzeitige Kurs der DWS Group GmbH-Aktie liegt somit 5,91 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 35,40 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Derzeit notiert die DWS Group GmbH-Aktie damit 50,56 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für DWS Group GmbH-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,88 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der DWS Group GmbH-Aktie wird bei 54,05 EUR angegeben.

Experten gehen davon aus, dass DWS Group GmbH im Jahr 2025 4,53 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

