Rüstungsaktien, ASML, Airbus, AMD, Munich Re, Porsche, Amazon, Continental, Kontron im Fokus
DroneShield-Aktie reagiert mit Kurssprung auf Aufnahme in S&P/ASX 200
Neue Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Infineon-Aktie mit Buy
easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet tendiert am Montagvormittag auf rotem Terrain

08.09.25 09:25 Uhr
easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet tendiert am Montagvormittag auf rotem Terrain

Die Aktie von easyJet gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die easyJet-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 4,68 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
easyJet plc
5,42 EUR -0,00 EUR -0,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von easyJet befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im London-Handel 0,3 Prozent auf 4,68 GBP ab. Das bisherige Tagestief markierte easyJet-Aktie bei 4,68 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,68 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 31.101 easyJet-Aktien.

Am 13.12.2024 markierte das Papier bei 5,91 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die easyJet-Aktie 26,19 Prozent zulegen. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,01 GBP ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der easyJet-Aktie 14,27 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,135 GBP, nach 0,120 GBP im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 6,58 GBP.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,666 GBP je easyJet-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur easyJet-Aktie

Ryanair-Aktie dennoch höher: Handgepäckkontrollen verschärft - Gewerkschaft warnt vor Ärger

easyJet-Aktie bricht ein: Hoffnung auf Spontanbucher

easyJet-Aktie im Minus: Flugzeug muss in München wegen Rauchgeruch landen

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com

Analysen zu easyJet plc

DatumRatingAnalyst
20.08.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
13.08.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
06.08.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
28.07.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
22.07.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
21.07.2025easyJet OutperformRBC Capital Markets
21.07.2025easyJet BuyUBS AG
18.07.2025easyJet OverweightBarclays Capital
18.07.2025easyJet OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.07.2025easyJet BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
20.08.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
13.08.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
06.08.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
28.07.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
22.07.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
18.04.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
28.03.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
02.02.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.01.2023easyJet SellDeutsche Bank AG
25.01.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für easyJet plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen