easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet tendiert am Montagvormittag auf rotem Terrain
Die Aktie von easyJet gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die easyJet-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 4,68 GBP.
Das Papier von easyJet befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im London-Handel 0,3 Prozent auf 4,68 GBP ab. Das bisherige Tagestief markierte easyJet-Aktie bei 4,68 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,68 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 31.101 easyJet-Aktien.
Am 13.12.2024 markierte das Papier bei 5,91 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die easyJet-Aktie 26,19 Prozent zulegen. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,01 GBP ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der easyJet-Aktie 14,27 Prozent sinken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,135 GBP, nach 0,120 GBP im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 6,58 GBP.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,666 GBP je easyJet-Aktie.
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|28.07.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|22.07.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.07.2025
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|21.07.2025
|easyJet Buy
|UBS AG
|18.07.2025
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|18.07.2025
|easyJet Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.2025
|easyJet Buy
|UBS AG
