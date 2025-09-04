easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Dienstagvormittag mit positiven Vorzeichen
Die Aktie von easyJet gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Im London-Handel gewannen die easyJet-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.
Die easyJet-Aktie konnte um 09:06 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 4,71 GBP. Der Kurs der easyJet-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 4,71 GBP zu. Bei 4,70 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Von der easyJet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 58.249 Stück gehandelt.
Bei 5,91 GBP erreichte der Titel am 13.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die easyJet-Aktie 25,41 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 4,01 GBP. Das 52-Wochen-Tief könnte die easyJet-Aktie mit einem Verlust von 14,79 Prozent wieder erreichen.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,120 GBP an easyJet-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,152 GBP. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,58 GBP aus.
Den erwarteten Gewinn je easyJet-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,666 GBP fest.
Analysen zu easyJet plc
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|28.07.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|22.07.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.07.2025
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|21.07.2025
|easyJet Buy
|UBS AG
|18.07.2025
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|18.07.2025
|easyJet Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.2025
|easyJet Buy
|UBS AG
