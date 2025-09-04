easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Dienstagvormittag mit positiven Vorzeichen

easyJet im Fokus

Die Aktie von easyJet gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Im London-Handel gewannen die easyJet-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Die easyJet-Aktie konnte um 09:06 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 4,71 GBP. Der Kurs der easyJet-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 4,71 GBP zu. Bei 4,70 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Von der easyJet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 58.249 Stück gehandelt.

Bei 5,91 GBP erreichte der Titel am 13.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die easyJet-Aktie 25,41 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 4,01 GBP. Das 52-Wochen-Tief könnte die easyJet-Aktie mit einem Verlust von 14,79 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,120 GBP an easyJet-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,152 GBP. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,58 GBP aus.

Den erwarteten Gewinn je easyJet-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,666 GBP fest.

