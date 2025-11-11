easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet legt am Dienstagvormittag zu
Die Aktie von easyJet gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das easyJet-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 4,77 GBP.
Die easyJet-Aktie stand in der London-Sitzung um 09:06 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 4,77 GBP. Bei 4,77 GBP erreichte die easyJet-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 4,77 GBP eröffnete der Anteilsschein. Von der easyJet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 30.298 Stück gehandelt.
Bei 5,91 GBP markierte der Titel am 13.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 23,86 Prozent Plus fehlen der easyJet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,01 GBP ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der easyJet-Aktie 15,85 Prozent sinken.
easyJet-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,120 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,134 GBP aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,21 GBP.
Experten taxieren den easyJet-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,727 GBP je Aktie.
easyJet-Aktie springt an: Großreederei MSC erwägt wohl Gebot für Billigfluglinie
Aktien von TUI, Lufthansa, Ryanair und Co. fallen nach Cyberangriffen auf Flughäfen
Ryanair-Aktie dennoch höher: Handgepäckkontrollen verschärft - Gewerkschaft warnt vor Ärger
