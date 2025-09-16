easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Donnerstagmittag mit Einbußen
Die Aktie von easyJet gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die easyJet-Aktie musste zuletzt im London-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 4,52 GBP.
Das Papier von easyJet befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im London-Handel 0,3 Prozent auf 4,52 GBP ab. In der Spitze fiel die easyJet-Aktie bis auf 4,51 GBP. Bei 4,53 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Bisher wurden heute 751.528 easyJet-Aktien gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 13.12.2024 auf bis zu 5,91 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 30,66 Prozent könnte die easyJet-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,01 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 11,23 Prozent würde die easyJet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,135 GBP. Im Vorjahr hatte easyJet 0,120 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der easyJet-Aktie wird bei 6,39 GBP angegeben.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,665 GBP je easyJet-Aktie belaufen.
