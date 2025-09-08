eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay am Abend mit Verlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von eBay. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 91,96 USD.
Die eBay-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:06 Uhr um 1,1 Prozent auf 91,96 USD nach. Die eBay-Aktie gab in der Spitze bis auf 90,63 USD nach. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 92,41 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 576.858 eBay-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 16.08.2025 auf bis zu 101,15 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die eBay-Aktie damit 9,09 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.11.2024 bei 56,40 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,67 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenausschüttung für eBay-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,08 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,15 USD belaufen.
Am 30.07.2025 lud eBay zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,79 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,45 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,74 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 2,58 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Experten gehen davon aus, dass eBay im Jahr 2025 5,45 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.net
