Eckert Ziegler Aktie News: Eckert Ziegler tendiert am Donnerstagmittag südwärts

14.08.25 12:07 Uhr
Eckert Ziegler Aktie News: Eckert Ziegler tendiert am Donnerstagmittag südwärts

Die Aktie von Eckert Ziegler gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Eckert Ziegler-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,7 Prozent auf 19,01 EUR nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Eckert & Ziegler
19,12 EUR -0,69 EUR -3,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Eckert Ziegler befand sich um 11:46 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,7 Prozent auf 19,01 EUR ab. Das Tagestief markierte die Eckert Ziegler-Aktie bei 18,99 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 19,80 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 123.250 Eckert Ziegler-Aktien umgesetzt.

Bei 69,75 EUR erreichte der Titel am 30.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Eckert Ziegler-Aktie liegt somit 72,75 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.08.2025 (18,46 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,89 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,167 EUR. Im Vorjahr erhielten Eckert Ziegler-Aktionäre 0,170 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 65,00 EUR.

Am 08.08.2025 äußerte sich Eckert Ziegler zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,19 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Eckert Ziegler noch ein Gewinn pro Aktie von 0,15 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 80,61 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 77,76 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.11.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Eckert Ziegler-Anleger Experten zufolge am 17.11.2026 werfen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,821 EUR je Eckert Ziegler-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Eckert Ziegler-Aktie

