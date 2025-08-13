Eckert Ziegler Aktie News: Eckert Ziegler am Nachmittag mit Einbußen

Notierung im Fokus

Die Aktie von Eckert Ziegler gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Eckert Ziegler gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,6 Prozent auf 18,83 EUR abwärts.

Um 15:52 Uhr fiel die Eckert Ziegler-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 3,6 Prozent auf 18,83 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Eckert Ziegler-Aktie bis auf 18,72 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 19,80 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 197.059 Eckert Ziegler-Aktien.

Am 30.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 69,75 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Eckert Ziegler-Aktie somit 73,00 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 13.08.2025 Kursverluste bis auf 18,46 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,96 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,167 EUR. Im Vorjahr hatte Eckert Ziegler 0,170 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 65,00 EUR aus.

Eckert Ziegler ließ sich am 08.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,19 EUR gegenüber 0,15 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 80,61 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 77,76 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 18.11.2025 dürfte Eckert Ziegler Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Eckert Ziegler rechnen Experten am 17.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,821 EUR je Eckert Ziegler-Aktie.

