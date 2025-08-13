Eckert Ziegler Aktie News: Eckert Ziegler verteuert sich am Donnerstagvormittag
Die Aktie von Eckert Ziegler zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Eckert Ziegler nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 19,62 EUR.
Um 09:06 Uhr sprang die Eckert Ziegler-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 19,62 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Eckert Ziegler-Aktie sogar auf 19,88 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 19,80 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 23.094 Eckert Ziegler-Aktien.
Am 30.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 69,75 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 255,50 Prozent über dem aktuellen Kurs der Eckert Ziegler-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.08.2025 bei 18,46 EUR. Abschläge von 5,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,167 EUR. Im Vorjahr hatte Eckert Ziegler 0,170 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Eckert Ziegler-Aktie bei 65,00 EUR.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Eckert Ziegler am 08.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,19 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,67 Prozent auf 80,61 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 77,76 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 18.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 17.11.2026 erwartet.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Eckert Ziegler einen Gewinn von 0,821 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.08.2025
|EckertZiegler Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|21.05.2025
|EckertZiegler Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|01.04.2025
|EckertZiegler Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|06.02.2025
|EckertZiegler Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|03.12.2024
|EckertZiegler Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.04.2025
|EckertZiegler Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|06.02.2025
|EckertZiegler Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|03.12.2024
|EckertZiegler Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|28.11.2024
|EckertZiegler Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|18.11.2024
|EckertZiegler Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.08.2025
|EckertZiegler Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|21.05.2025
|EckertZiegler Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|18.05.2021
|EckertZiegler Strahlen- und Medizintechnik Halten
|DZ BANK
|29.03.2021
|EckertZiegler Strahlen- und Medizintechnik Halten
|DZ BANK
|13.05.2020
|EckertZiegler Strahlen- und Medizintechnik Halten
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.11.2021
|EckertZiegler Strahlen- und Medizintechnik Verkaufen
|DZ BANK
|16.08.2021
|EckertZiegler Strahlen- und Medizintechnik Verkaufen
|DZ BANK
|15.06.2021
|EckertZiegler Strahlen- und Medizintechnik Verkaufen
|DZ BANK
