DAX24.233 +0,2%ESt505.396 +0,1%Top 10 Crypto17,03 +0,2%Dow44.922 +1,0%Nas21.713 +0,1%Bitcoin104.227 -1,1%Euro1,1680 -0,2%Öl65,85 +0,2%Gold3.352 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 TUI TUAG50 RENK RENK73 Lufthansa 823212 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 Deutsche Bank 514000 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Lilium A3CYXP
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Treffen von Trump und Putin rückt näher: DAX fester -- Asiens Börsen uneins -- RWE-Ergebnis bleibt hinter Schätzungen zurück -- Volatus Aerospace, BYD, D-Wave, thyssenkrupp, Bitcoin im Fokus
Top News
Neues Patent: Wird Teslas lange versprochener Roadster doch noch zur Realität? Neues Patent: Wird Teslas lange versprochener Roadster doch noch zur Realität?
Bitcoin-Statistik: So viele Menschen besitzen wirklich einen ganzen BTC Bitcoin-Statistik: So viele Menschen besitzen wirklich einen ganzen BTC
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Kursentwicklung

Eckert Ziegler Aktie News: Eckert Ziegler verteuert sich am Donnerstagvormittag

14.08.25 09:24 Uhr
Eckert Ziegler Aktie News: Eckert Ziegler verteuert sich am Donnerstagvormittag

Die Aktie von Eckert Ziegler zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Eckert Ziegler nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 19,62 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Eckert & Ziegler
19,40 EUR -0,41 EUR -2,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr sprang die Eckert Ziegler-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 19,62 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Eckert Ziegler-Aktie sogar auf 19,88 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 19,80 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 23.094 Eckert Ziegler-Aktien.

Am 30.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 69,75 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 255,50 Prozent über dem aktuellen Kurs der Eckert Ziegler-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.08.2025 bei 18,46 EUR. Abschläge von 5,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,167 EUR. Im Vorjahr hatte Eckert Ziegler 0,170 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Eckert Ziegler-Aktie bei 65,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Eckert Ziegler am 08.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,19 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,67 Prozent auf 80,61 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 77,76 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 18.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 17.11.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Eckert Ziegler einen Gewinn von 0,821 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Eckert Ziegler-Aktie

Eckert & Ziegler-Aktie optisch 64 Prozent günstiger nach Aktiensplit

TecDAX-Papier Eckert Ziegler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eckert Ziegler von vor 3 Jahren eingefahren

Eckert & Ziegler-Aktie gibt dennoch ab: Jahresziele bestätigt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Eckert Ziegler

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Eckert Ziegler

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Eckert & Ziegler

Nachrichten zu Eckert & Ziegler

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Eckert & Ziegler

DatumRatingAnalyst
11.08.2025EckertZiegler HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
21.05.2025EckertZiegler HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
01.04.2025EckertZiegler BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
06.02.2025EckertZiegler BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
03.12.2024EckertZiegler BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst
01.04.2025EckertZiegler BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
06.02.2025EckertZiegler BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
03.12.2024EckertZiegler BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
28.11.2024EckertZiegler BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
18.11.2024EckertZiegler BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst
11.08.2025EckertZiegler HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
21.05.2025EckertZiegler HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
18.05.2021EckertZiegler Strahlen- und Medizintechnik HaltenDZ BANK
29.03.2021EckertZiegler Strahlen- und Medizintechnik HaltenDZ BANK
13.05.2020EckertZiegler Strahlen- und Medizintechnik HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
16.11.2021EckertZiegler Strahlen- und Medizintechnik VerkaufenDZ BANK
16.08.2021EckertZiegler Strahlen- und Medizintechnik VerkaufenDZ BANK
15.06.2021EckertZiegler Strahlen- und Medizintechnik VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Eckert & Ziegler nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen