Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts gibt am Dienstagabend ab

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Electronic Arts. Zuletzt fiel die Electronic Arts-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 166,82 USD ab.

Die Electronic Arts-Aktie musste um 20:06 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 166,82 USD. Zwischenzeitlich weitete die Electronic Arts-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 165,98 USD aus. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 168,32 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 209.174 Electronic Arts-Aktien umgesetzt.

Am 15.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 180,90 USD. Gewinne von 8,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 25.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 115,22 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Electronic Arts-Aktie 30,93 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Electronic Arts-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,760 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,640 USD belaufen.

Electronic Arts veröffentlichte am 29.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,79 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,04 USD je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,91 Prozent auf 1,67 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,65 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2025 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2027-Bilanz auf den 03.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Electronic Arts-Aktie in Höhe von 8,26 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

