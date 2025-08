Engagement ausgebaut: Führungskraft erhöht PUMA SE-Position

Insidertrade im Blick

Anleger sollten PUMA SE nach einem Insidertrade im Blick behalten.

Die BaFin wurde über einen Insidertrade bei PUMA SE am 01.08.2025 informiert. Bei der BaFin ging die Transaktionsmeldung am 05.08.2025 ein. 5.299 PUMA SE-Aktien für jeweils 19,05 EUR kaufte am 01.08.2025 Höld, Arthur, Vorstand. Bis zur Schlussglocke konnte die Aktie von PUMA SE zulegen und verteuerte sich in der FSE-Sitzung um 0,80 Prozent auf 18,62 EUR.

Das Papier von PUMA SE gab am Veröffentlichungstag der News durch die BaFin in der FSE-Sitzung ab. Letzten Endes ging es um 0,60 Prozent auf 17,98 EUR abwärts. An diesem Tag wechselten summa summarum 4.392 PUMA SE-Aktien den Besitzer. PUMA SE markiert derzeit einen Börsenwert in Höhe von 2,62 Mrd. Euro. An der Börse befinden sich momentan 147.136.464 Aktien im Streubesitz.

Zuvor wurde die letzte Transaktion durch eine Führungskraft am 18.03.2025 erfasst. 4.221 Anteile für jeweils 23,76 EUR kaufte Vorstand, Neubrand, Markus bei PUMA SE damals an.

Redaktion finanzen.net