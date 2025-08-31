DAX23.994 +0,4%ESt505.364 +0,2%Top 10 Crypto15,26 +1,0%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin92.645 +0,1%Euro1,1728 +0,3%Öl68,14 ±0,0%Gold3.470 +0,7%
Kurs der EON SE

EON SE Aktie News: EON SE gibt am Montagmittag ab

01.09.25 12:05 Uhr
EON SE Aktie News: EON SE gibt am Montagmittag ab

Die Aktie von EON SE gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die EON SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 15,15 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von EON SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,6 Prozent auf 15,15 EUR. Die Abwärtsbewegung der EON SE-Aktie ging bis auf 15,12 EUR. Bei 15,28 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 406.436 EON SE-Aktien umgesetzt.

Bei 16,55 EUR markierte der Titel am 05.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,24 Prozent. Bei 10,44 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 31,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

EON SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,550 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,570 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 16,52 EUR für die EON SE-Aktie.

Am 13.08.2025 äußerte sich EON SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,17 EUR, nach 0,68 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 16,34 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16,88 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte EON SE am 12.11.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von EON SE rechnen Experten am 18.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass EON SE ein EPS in Höhe von 1,14 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu E.ON SE

DatumRatingAnalyst
27.08.2025EON SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.08.2025EON SE Sector PerformRBC Capital Markets
15.08.2025EON SE NeutralUBS AG
13.08.2025EON SE Market-PerformBernstein Research
13.08.2025EON SE HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
27.08.2025EON SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025EON SE BuyDeutsche Bank AG
13.08.2025EON SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025EON SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
01.07.2025EON SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.08.2025EON SE Sector PerformRBC Capital Markets
15.08.2025EON SE NeutralUBS AG
13.08.2025EON SE Market-PerformBernstein Research
13.08.2025EON SE HaltenDZ BANK
13.08.2025EON SE NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
11.06.2024EON SE SellGoldman Sachs Group Inc.
11.12.2023EON SE UnderweightMorgan Stanley
09.01.2023EON SE UnderweightMorgan Stanley
20.09.2021EON SE UnderweightMorgan Stanley
11.05.2021EON SE UnderweightMorgan Stanley

