EON SE Aktie News: EON SE am Mittwochmittag auf grünem Terrain

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von EON SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 16,30 EUR zu.

Das Papier von EON SE legte um 11:47 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 16,30 EUR. Die EON SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 16,36 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 16,23 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 516.850 EON SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.08.2025 bei 16,55 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,53 Prozent über dem aktuellen Kurs der EON SE-Aktie. Am 13.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 10,44 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 35,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR an EON SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,571 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die EON SE-Aktie bei 16,52 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte EON SE am 13.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,17 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,68 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat EON SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,23 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 16,34 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 16,88 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von EON SE wird am 12.11.2025 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 18.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,14 EUR je EON SE-Aktie.

