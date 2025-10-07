EON SE Aktie News: EON SE wird am Dienstagmittag ausgebremst

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von EON SE gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die EON SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 16,07 EUR.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 16,07 EUR. Die Abwärtsbewegung der EON SE-Aktie ging bis auf 16,01 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 16,18 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 478.091 EON SE-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 05.08.2025 auf bis zu 16,55 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die EON SE-Aktie somit 2,90 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,44 EUR. Dieser Wert wurde am 13.01.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,07 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,550 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,571 EUR je EON SE-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 16,52 EUR an.

Am 13.08.2025 äußerte sich EON SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,17 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EON SE 0,68 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat EON SE im vergangenen Quartal 16,34 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte EON SE 16,88 Mrd. EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2025 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 18.11.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,14 EUR je EON SE-Aktie.

