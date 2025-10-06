EON SE Aktie News: EON SE am Nachmittag nahezu unbewegt

So entwickelt sich EON SE

Die Aktie von EON SE zeigt sich am Montagnachmittag ohne große Bewegung. Die EON SE-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 16,09 EUR.

Mit einem Kurs von 16,09 EUR zeigte sich die EON SE-Aktie im XETRA-Handel um 15:52 Uhr kaum verändert. Die EON SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 16,16 EUR. Das Tagestief markierte die EON SE-Aktie bei 15,99 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 16,10 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten EON SE-Aktien beläuft sich auf 708.095 Stück.

Am 05.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 16,55 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,86 Prozent über dem aktuellen Kurs der EON SE-Aktie. Bei 10,44 EUR fiel das Papier am 13.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 35,15 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für EON SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,571 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 16,52 EUR.

EON SE ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. EON SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,17 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,68 EUR je Aktie gewesen. Mit einem Umsatz von 16,34 Mrd. EUR, gegenüber 16,88 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,23 Prozent präsentiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte EON SE am 12.11.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 18.11.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,14 EUR je Aktie belaufen.

