EON SE Aktie News: EON SE zeigt sich am Montagvormittag gestärkt

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von EON SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 15,28 EUR zu.

Um 09:03 Uhr sprang die EON SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 15,28 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die EON SE-Aktie sogar auf 15,29 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 15,28 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 45.776 EON SE-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 16,55 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.08.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die EON SE-Aktie mit einem Kursplus von 8,35 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.01.2025 bei 10,44 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,69 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 0,550 EUR an EON SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,570 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 16,52 EUR aus.

Am 13.08.2025 hat EON SE die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,17 EUR. Im letzten Jahr hatte EON SE einen Gewinn von 0,68 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 16,34 Mrd. EUR – eine Minderung von 3,23 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 16,88 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 12.11.2025 erwartet. Am 18.11.2026 wird EON SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,14 EUR je EON SE-Aktie.

