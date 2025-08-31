EON SE Aktie News: EON SE am Dienstagnachmittag im Minus

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 2,3 Prozent auf 14,71 EUR ab.

Die EON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 2,3 Prozent bei 14,71 EUR. Das bisherige Tagestief markierte EON SE-Aktie bei 14,70 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 15,00 EUR. Zuletzt wechselten 1.917.575 EON SE-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 16,55 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.08.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,51 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EON SE-Aktie. Bei einem Wert von 10,44 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.01.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,06 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass EON SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,571 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete EON SE 0,550 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 16,52 EUR für die EON SE-Aktie aus.

Am 13.08.2025 legte EON SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,17 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,68 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,23 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 16,34 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 16,88 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 12.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von EON SE rechnen Experten am 18.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je EON SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,14 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

August 2025: So schätzen Experten die EON SE-Aktie ein

E.ON-Aktie schwächelt: Grüne Anleihen begeben

DAX 40-Titel EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EON SE von vor einem Jahr abgeworfen