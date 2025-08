EON SE Aktie News: EON SE kommt am Dienstagmittag kaum vom Fleck

EON SE im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von EON SE. Bei der EON SE-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 16,47 EUR.

Die EON SE-Aktie zeigte sich um 11:47 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 16,47 EUR. Den Tageshöchststand markierte die EON SE-Aktie bei 16,55 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die EON SE-Aktie bis auf 16,39 EUR. Bei 16,53 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 588.009 EON SE-Aktien umgesetzt.

Am 05.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 16,55 EUR. Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 0,52 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,44 EUR. Dieser Wert wurde am 13.01.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der EON SE-Aktie liegt somit 57,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für EON SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,550 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,569 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die EON SE-Aktie bei 16,39 EUR.

Am 14.05.2025 legte EON SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,20 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EON SE 0,22 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat EON SE im vergangenen Quartal 25,22 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte EON SE 22,64 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte EON SE am 13.08.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der EON SE-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 12.08.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,14 EUR je EON SE-Aktie.

