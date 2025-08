EON SE Aktie News: EON SE gewinnt am Mittwochmittag an Fahrt

Kurs der EON SE

Die Aktie von EON SE zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die EON SE-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Die EON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 16,44 EUR. Der Kurs der EON SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 16,46 EUR zu. Bei 16,36 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 499.973 EON SE-Aktien.

Am 05.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 16,55 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,70 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EON SE-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 13.01.2025 Kursverluste bis auf 10,44 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 36,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,569 EUR. Im Vorjahr erhielten EON SE-Aktionäre 0,550 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 16,39 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte EON SE am 14.05.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,20 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,37 Prozent auf 25,22 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 22,64 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte EON SE am 13.08.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 12.08.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass EON SE ein EPS in Höhe von 1,14 EUR in den Büchern stehen haben wird.

