EON SE Aktie News: EON SE am Nachmittag mit Abschlägen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 16,22 EUR.
Der EON SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:51 Uhr verlor das Papier 1,7 Prozent auf 16,22 EUR. Der Kurs der EON SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 16,14 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 16,43 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.352.991 EON SE-Aktien.
Am 05.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 16,55 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die EON SE-Aktie mit einem Kursplus von 2,07 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 10,44 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.01.2025). Der derzeitige Kurs der EON SE-Aktie liegt somit 55,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,569 EUR, nach 0,550 EUR im Jahr 2024. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 16,39 EUR für die EON SE-Aktie aus.
Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EON SE am 14.05.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,20 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,22 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 25,22 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 11,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 22,64 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
EON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 13.08.2025 präsentieren. Am 12.08.2026 wird EON SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,14 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Analysen zu E.ON SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.07.2025
|EON SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.2025
|EON SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.2025
|EON SE Market-Perform
|Bernstein Research
|31.07.2025
|EON SE Neutral
|UBS AG
|24.07.2025
|EON SE Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.07.2025
|EON SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.07.2025
|EON SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.06.2025
|EON SE Buy
|Deutsche Bank AG
|26.06.2025
|EON SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.06.2025
|EON SE Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.07.2025
|EON SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.2025
|EON SE Market-Perform
|Bernstein Research
|31.07.2025
|EON SE Neutral
|UBS AG
|24.07.2025
|EON SE Market-Perform
|Bernstein Research
|18.06.2025
|EON SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.06.2024
|EON SE Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.12.2023
|EON SE Underweight
|Morgan Stanley
|09.01.2023
|EON SE Underweight
|Morgan Stanley
|20.09.2021
|EON SE Underweight
|Morgan Stanley
|11.05.2021
|EON SE Underweight
|Morgan Stanley
