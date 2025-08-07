EON SE Aktie News: EON SE am Mittag mit Kursplus

Kursentwicklung

Die Aktie von EON SE gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die EON SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 16,27 EUR zu.

Um 11:46 Uhr sprang die EON SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 16,27 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die EON SE-Aktie bei 16,33 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 16,25 EUR. Bisher wurden heute 472.725 EON SE-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 16,55 EUR erreichte der Titel am 05.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die EON SE-Aktie damit 1,72 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 10,44 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 35,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für EON SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,569 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 16,39 EUR je EON SE-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte EON SE am 14.05.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,20 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,22 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat EON SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,37 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 25,22 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 22,64 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte EON SE am 13.08.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 12.08.2026.

Den erwarteten Gewinn je EON SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,14 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

