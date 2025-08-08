EON SE Aktie News: EON SE büßt am Montagmittag ein

EON SE im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von EON SE. Das Papier von EON SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 15,89 EUR abwärts.

Um 11:46 Uhr ging es für die EON SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 15,89 EUR. In der Spitze büßte die EON SE-Aktie bis auf 15,79 EUR ein. Mit einem Wert von 15,97 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 513.535 EON SE-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (16,55 EUR) erklomm das Papier am 05.08.2025. Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 4,19 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,44 EUR ab. Der derzeitige Kurs der EON SE-Aktie liegt somit 52,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,550 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,569 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 16,39 EUR für die EON SE-Aktie.

Am 14.05.2025 legte EON SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,20 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 25,22 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,64 Mrd. EUR in den Büchern standen.

EON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 13.08.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 12.08.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,14 EUR je EON SE-Aktie belaufen.

