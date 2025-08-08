EON SE Aktie News: Anleger trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von EON SE

Notierung im Fokus

Die Aktie von EON SE gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 15,83 EUR.

Die EON SE-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 15,83 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte EON SE-Aktie bei 15,79 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 15,97 EUR. Der Tagesumsatz der EON SE-Aktie belief sich zuletzt auf 1.106.501 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (16,55 EUR) erklomm das Papier am 05.08.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die EON SE-Aktie 4,55 Prozent zulegen. Am 13.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,44 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,08 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EON SE-Aktie.

Zuletzt erhielten EON SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,569 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 16,39 EUR je EON SE-Aktie an.

EON SE ließ sich am 14.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,20 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EON SE 0,22 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,37 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 25,22 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 22,64 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 13.08.2025 erwartet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können EON SE-Anleger Experten zufolge am 12.08.2026 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,14 EUR je EON SE-Aktie.

